Avertismentul dur al unui medic: În două săptămâni medicii vor trebui să aleagă pe cine salvează Șeful secției de terapie intensiva de la Barlad a lansat un avertisment ingrijorator. Medicul spune ca, daca numarul noilor cazuri de infectare nu scade, in cel mult doua saptamani doctorii vor fi nevoiți sa aleaga ce pacienți vor sa trateze și pe care ii lasa sa moara. Medicul Ion Chilinciuc a declarat ca nu e departe situația de care se tem toți medicii: aceea in care vor fi atat de mulți oameni infectați incat aceștia nu vor ști pe cine sa trateze prima data. „Nu mai e mult, cred ca o saptamana, doua. S-ar putea sa fie mult o saptamana sau doua. Probabil ca și noi o sa ajungem in acel moment.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

