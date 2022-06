Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Donald Trump a declarat ca asaltul asupra Capitoliului la 6 ianuarie 2021, asupra caruia tara revine joi prin intermediul unei anchete parlamentare, a fost "una din cele mai mari miscari din istorie pentru a reda Americii maretia sa", noteaza AFP preluat de agerpres. Fii la curent…

- Toata lumea ar trebui sa fie ingrijorata de epidemia de variola maimuței, spune președintele american Joe Biden. Organizația Mondiala a Sanatații se așteapta la creșterea numarului de cazuri, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, a emis luni seara un ordin pentru mobilizarea a sute de militari americani in Somalia, pentru operatiuni antiteroriste, anuland astfel decizia fostului presedinte Donald Trump privind retragerea trupelor din aceasta tara, informeaza agentia The Associated Press.…

- Chiar daca a "urat" sa vada violentele comise in timpul asaltului asupra Capitoliului, fostul presedinte american Donald Trump a declarat ca ar fi vrut, pe 6 ianuarie 2021, sa se poata amesteca in multimea venita sa denunte rezultatul alegerilor prezidentiale care l-au adus pe Joe Biden la putere…

- Evidentele telefonice ale Casei Albe din data de 6 ianuarie 2021, ziua atacului sustinatorilor lui Donald Trump asupra Capitoliului, arata un gol de aproape opt ore in apelurile telefonice ale fostului presedinte al SUA, au relatat marti media americane, informeaza AFP. Fii la curent cu cele…

- Un cetatean american urmarit in SUA pentru participare la asaltul din ianuarie anul trecut asupra Capitoliului din Washington a primit azil politic in Belarus, transmite Belta, preluata de AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ambasadorul Chinei in SUA, Qin Gang, a declarat ca tara sa nu trimite "arme si munitie" nici Rusiei, nici Ucrainei, pe fondul zvonurilor privind un presupus sprijin al Beijingului fata de invazia rusa, transmite EFE, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Donald Trump a facut speculații afirmand ca invazia Rusiei in Ucraina ar putea duce la un al treilea razboi mondial, el criticandu-l totodata pe Joe Biden pentru felul in care riposteaza in fața agresiunii lui Vladimir Putin, potrivit The Independent, citat de Rador. Fii la curent cu cele…