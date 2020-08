Avertismentul diplomației franceze: Libanul ar putea dispărea Franta si-a reiterat joi apelul la formarea rapida a unui guvern si la adoptarea de reforme „de urgenta” in Liban, atragand atentia ca, in caz contrar, aceasta tara risca sa dispara, relateaza AFP, citata de Agerpres. „Astazi, riscul este disparitia Libanului, asa ca trebuie luate aceste masuri”, a spus ministrul francez de externe Jean-Yves Le […] The post Avertismentul diplomației franceze: Libanul ar putea disparea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

