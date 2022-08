Stiri pe aceeasi tema

- Seceta a afecta peste 200 de mii de hectare de culturi agricole Foto: radiocluj.ro. Suprafata totala afectata de seceta se ridica la 205.257 hectare în 25 de judete, peste 60% din aceasta suprafata fiind cultivata cu grâu si triticale, a anuntat miercuri, 3 august, Ministerul…

- Suprafata afectata de seceta a ajuns la 190.818 hectare, in crestere cu aproape 30.000 de hectare de la o zi la alta, aceasta fiind comunicata de 24 de judete, a anuntat, marti, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Pe 1 august, suprafata totala afectata de seceta era de 163.026 de hectare.…

- “Rezerva (strategica) in principalele 40 de lacuri este 3,19 miliarde de metri cubi de apa, in scadere fata de 3,45 miliarde cat era la inceputul lunii iulie 2022. Aceasta poate asigura necesarul de apa pentru toti beneficiarii care se alimenteaza din sursa de apa de suprafata. Fiecare folosinta isi…

- Suprafata totala afectata de seceta a ajuns la 163.026 de hectare, mai mare cu 2.356 hectare fata de raportarea din 29 iulie, conform datelor comunicate pana la aceasta data de 24 judete, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Astfel, pana in prezent, au comunicat suprafete afectate…

- Suprafața totala afectata de seceta, comunicata la finalul saptamanii trecute de catre Ministerul Agriculturii, este de 106.389 de hectare. 20 de județe sunt afectate de seceta pedologica. Este vorba despre Arad, Bacau, Botosani, Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Galati, Giurgiu, Ialomita, Iasi,…

- In Romania exista un medic la 171 de locuitori in mediul urban, in timp ce in mediul rural raportul este de un medic la 1.594 de locuitori, indica studiul „Romania cu un singur chip – partea a doua”, care a fost lansat ieri, la Palatul Victoria, de Ambasada Sustenabilitatii in Romania, in parteneriat…

- Populatia rezidenta a Romaniei a fost de 19,201 milioane de locuitori, la 1 ianuarie 2021, iar populatia feminina a fost majoritara, cuprinzand 9,814 milioane de persoane care reprezinta 51,1% din totalul populatiei rezidente, potrivit unui comunicat al Institutul National de Statistica (INS). Comparativ…

- Accesul romanilor la asistența medicala, mai ales in mediul rural, a devenit mai dificil ca niciodata, riscand, astfel, sa accentueze și mai mult problemele de sanatate ale populației care nu sunt deloc puține și care pot fi prevenite. In țara noastra ,,rata mortalitații evitabile este a treia cea mai…