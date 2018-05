Stiri pe aceeasi tema

- Crearea și dezvoltarea inteligenței artificiale a dispersat lumea cercetatorilor, aceștia formand doua tabere. Daca o parte susține faptul ca acest aspect trebuie privit ca o evoluție, alți savanți au convingeri catastrofale pentru omenire.

- Vișinele au o mulțime de beneficii pentru sanatate. O porție de fructe conține trei grame de fibre și 10 miligrame de Vitamina C, ceea ce reprezinta 13% din necesarul zilnic. Fie ca le mananci proaspete, le pui in smoothie, le bei sucul sau le adaugi in tarte si compoturi, vișinile iți vor aduce foarte…

- Orientarea animalelor și, mai ales, modul pasarilor de a naviga in aer au pus multe probleme importante oamenilor de știința. Biologii au incercat sa scoata la iveala exact cum de viețuitoarele inaripate au „puteri magnetice”., vazute de specialiști ca un fel de al șaselea simț. Acum, o echipa de cercetatorii…

- Oamenii de știința se așteapta ca numarul seismelor puternice sa creasca pe parcursul anului 2018 din cauza incetinirii mișcarii de rotație a Pamantului.Seismologii avertizeaza ca am putea asista la o creștere semnificativa a numarului de cutremure devastatoare in 2018.

- MERCUR RETROGRAD. Motivul interesului este clar – acest fenomen este unul dintre puținele care afecteaza pe toata lumea destul de uniform și efectele sale sunt intotdeauna evidente. Odata ce incepeți sa acordați atenție modului cum se desfasoara evenimentele din viata noastra in aceste faze,…

- Polii magnetici ai Pamantului și-ar putea schimba pozițiile. Pamantul are un nucleu topit, care genereaza un camp magnetic capabil sa apere planeta noastra impotriva vanturilor solare devastatoare.

- Vulcanul Kikai Caldera este, la ora actuala, cea mai mare amenintare pentru sute de milioane de oameni si pentru mediu. Astfel, cenusa degajata de vulcan ar putea provoca o "iarna vulcanica" ce va duce la extinctia unor zone, precum si seisme urmate de tsunami apocaliptice in Pacificul de…