- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a avut astazi, 16 iulie a.c., la sediul ministerului, o intrevedere cu comisarul european pentru Sanatate si Siguranta Alimentara, Stella Kyriakides, principalele teme de discutie vizand campania de vaccinare impotriva COVID 19 , informeaza Ministerul Sanatatii. Ministrul…

- Federația ”Solidaritatea Sanitara” din Romania a transmis miercuri un mesaj pentru guvernanți dupa ce tot mai multe state europene au decis ca vaccinarea anti-COVID-19 sa fie obligatorie in cazul personalului medical care intra in contact cu pacienții. Sindicaliștii reproșeaza lipsa de etica in acest…