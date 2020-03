Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii chinezi din Wuhan si Shenzhen au descoperit ca persoanele cu grupa de sange A (II) sunt mai vulnerabile, si automat mai predispuse, la infectarea cu noul coronavirus. Spre deosebire de acestia, cele care au grupa de sange 0 (zero) sunt mai putine predispuse la imbolnavire.

- Cercetatorii chinezi din Wuhan și Shenzhen au descoperit ca persoanele cu grupa de sange A (II) sunt mai vulnerabile, și automat mai predispuse, la infectarea cu Covid-19. In schimb, cei care sunt mai puțini afectați sunt cei cu zero(I). Oamenii de știința au analizat datele a 2.200 de pacienți…

- Medicul cardiolog Vasi Radulescu, autorul mai multor carti de educatie medicala pentru publicul larg, care au ajuns pe peste 50.000 de cititori, a transmis un avertisemnt legat de coronavirus. „Am vazut trecerea din isterie in nepasare si subestimare. Nu e deloc normal sa subestimam acest nou coronavirus”.

- Un medicament pentru tratamentul artritei va fi utilizat in China in cadrul unui studiu referitor la tratarea pacientilor infectati cu noul coronavirus, a anuntat Comisia Nationala de Sanatate de la Beijing, citata de Reuters.Citește și: SURSE - PNL intra in formație de lupta: lista miniștrilor…

- Studiu inedit realizat de cercetatorii chinezi privind morțile cauzate de coronavirus. Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor din China a facut un studiu despre coronavirus, iar rezultatele arata ca cea mai mare rata de deces, de 14,8 la suta, se inregistreaza in randul oamenilor cu varsta…

- Deși sunt pe cale dispariție, pangolinii au transmis coronavirusul la oameni, arata cercetarile efectuate de oamenii de știința chinezi, noteaza theguardian.comDupa ce au testat peste 1.000 de mostre prelevate de la animalele salbatice, cercetatorii de la Universitatea Agricola din Sudul Chinei au descoperit…

- Aproximativ 6.000 de persoane sunt consemnate la bordul unei nave de croaziera italiene la nord de Roma, pana la stabilirea unei eventuale contaminari cu noul coronavirus a unui cuplu de chinezi de la bord, relateaza The...

- Liderii chinezi au avertizat oficialii sa nu musamalizeze problema privind transmiterea noului coronavirus care a infectat pana acum aproximativ 300 de persoane potrivit news.ro.Oricine ascunde noi cazuri va fi „tintuit la stalpul rusinii pe vecie”, a transmis organismul politic responsabil…