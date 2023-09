Avertismentul care ne dă fiori reci: gheața din Antarctica a scăzut la un nivel extrem Gheața care inconjoara Antarctica a atins un nivel record in iarna recent incheiata, a anunțat Centrul Național de Date despre Zapada și Gheața din SUA (NSIDC). Astfel, temerile oamenilor de știința privitoare la impactul schimbarilor climatice asupra polului sud cresc, potrivit Reuters, informeaza Mediafax. Cercetatorii avertizeaza ca schimbarea poate avea consecințe grave pentru animalele care traiesc pe gheața. Marimea suprafeței de gheața care acopera marea din jurul Antacticii a ajuns pe 10 septembrie la 16,96 milioane de kilometri patrați. Este cea mai mica suprafața inregistrata… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

