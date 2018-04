Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii BNR vorbesc despre posibilitatea unei noi crize economice in Romania. Mugur Isarescu a atras atenția Guvernului ca daca nu ține cheltuielile in frau, atunci riscam o aterizare forțata a economiei. Invitat sa comenteze afirmațiile lui Isarescu, economistul Lucian Isar a spus la Antena 3…

- Anunt apocaliptic al unui fost ministru de Finante. Romania are parte de un deficit record de 5,5 miliarde de lei in acest inceput de an, iar aceasta trage un semnal de alarma. In direct la Romania TV, fostul ministru din Guvernul lui Victor Ponta, Ioana Petrescu, spune ca Romania poate avea mari…

- ♦ Pentru anul acesta, estimarile sefului FMI in Romania prevad o crestere mai moderata a economiei, de pana la 5%, dupa cresterea record de anul trecut, de 7%, cea mai mare din Uniunea Europeana ♦ In urmatorii ani, cresterea economica ar putea incetini pana la 3%. Seful misiunii…

- Miliardarul american Bill Gates prezice o noua criza economica mondiala. Invitat in cadrul unei sesiuni AMA (Ask Me Anything – n.r.) de pe Reddit, cofondatorul Microsoft a fost intrebat daca va veni o viitoare criza economica. Iar Bill Gates a spus ca da. ”Da. Este greu de spus cand, dar acest lucru…

- Romania are cel mai ridicat nivel de dezechilibru macroeconomic din 2012 pana in prezent, iar aceasta pentru ca nu se mai fac reforme, sustine Andrei Radulescu, senior economist la Banca Transilvania. "Aceasta crestere (economica - n. r.), din nefericire, s-a facut pe o dinamica lenta a investitiilor…

- "In toate testele sociologice oamenii sunt intrebati daca ei cred ca Romania merge intr-o directia gresita. Intrebarea mi se pare foarte incerta: directie gresita in raport cu ce coordonate? Eu as inlocui aceasta intrebare cu alte doua, care au mai mult sens. Prima ar fi daca Romania este mai asemanatoare …

- Oficial BNR: Agitația de pe piețele financiare nu este un semn de criza Pietele financiare sunt afectate de fenomene care au explicatii in evenimente punctuale, precum schimbarea la varful FED, datele economice din SUA si o corectie a pretului actiunilor, dar nu pot fi interpretate ca un semn…

- „Si pana la urma pe ce se bazeaza aceasta crestere economica, domnule, de unde vine?” Intrebarea oamenilor la auzul unei cresteri economice de 7% pe primele noua luni ale anului 2017, mai mare decat in China, este fireasca ♦ Neincrederea cu privire la aceasta evolutie vine mai ales in conditiile…