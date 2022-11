Stiri pe aceeasi tema

- Banca Centrala Europeana (BCE) a lansat versiunea digitala a monedei euro, proces caruia ii va lua 2 ani de studiu și alți 3 pentru implementare. BCE vrea astfel sa faca fața ofensivei inițiativelor private, ca și a criptomonedelor care nu se intemeiaza pe puterea vreunei economii, dar sunt foarte atractive…

- Administrația Joe Biden va pune la dispoziție 13,5 miliarde de dolari pentru a ajuta gospodariile americanilor cu venituri mici sa iși reduca facturile la incalzire in aceasta iarna, a anunțat miercuri Casa Alba, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Dupa moartea lui Iurie Darie, Anca Pandrea locuiește singura. Se confrunta tot mai des cu probleme de sanatate, recent a fost infectata și cu COVID-19. A fost internata in spital, a revenit acasa, acolo unde inca nu a dat drumul inca la caldura. Se teme de facturile mari la energie electrica și la gaz.…

- Romanii care fac economie la energie electrica in acest an comparativ cu 2021 si se incadreaza in noile plafoane vor primi inapoi, la inceputul anului viitor, banii platiti in plus, sustine ANRE.”In aceeași Ordonanța 27 (care stabilește tarifele la energia electrica pentru anul 2022), exista o prevedere…

- UE va sancționa organizatorii de referendumuri „ilegale” in regiunile din Ucraina, spune purtatorul de cuvant, citat de AFP. Intre timp, un aliat al președintelui Vladimir Putin a lansat marți un nou avertisment nuclear dur la adresa Ucrainei și a Occidentului. Avertismentul lui Dmitri Medvedev,…

- Anunț de ultima ora despre modul in care se vor calcula facturile la energie ale romanilor. Decizia urmeaza sa fie luata in ședința coaliției de guvernare. Mai exact, liderii coaliției urmeaza sa discute și despre programul rabla pentru becuri. Potrivit Antena 3, momentan nu se vorbește despre obligații…

- Un nou TREND. Strategia extrema a romanilor care vor sa evite facturile uriașe la energie, in iarna Pe fondul crizei din energie, unii romani sunt gata sa faca schimbari majore in stilul de viața. Cei mai indrazneți vor sa fuga din UE. Un nou TREND. Strategia extrema a romanilor care vor sa evite facturile…

- Mișcarea din Marea Britanie de refuz in masa, in semn de protest, al plații facturilor casnice la energie electrica și gaze naturale din cauza scumpirilor galopante, intitulata ″Don’t Pay″, capata proporții tot mai mari, coordonatorii campaniei sperand sa ajunga la un numar total de 1 milion de susținatori…