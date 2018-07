Stiri pe aceeasi tema

- Romania se confrunta cu o criza fara precedent. In prezent au fost depistate peste 300 de focare de pesta porcina și zeci de afaceri mici au fost inchise. Peste 100.000 de porci au fost deja sacrificați și se vorbește deja ca s-ar ajunge pana la finalul anului la peste un milion de animale ucise.

- Proprietarii de animale bolnave, sau suspecte de boli transmisibile, dau batai de cap autoritaților sanitar veterinare din Constanța. Fara a face referire la pesta porcina africana, care se manifesta in cinci focare din județ, Direcția Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) informeaza…

- Asociația PRO Consumatori solicita demisia presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, Geronimo Raducu Branescu In Romania avem o epidemie falsa de pesta porcina africana, al carei scop este distrugerea capitalului autohton și aducerea la sapa de lemn a țaranului…

- Prefectura Constanța a convocat, urgent, o ședința a Comitetului Local de Combatere a Bolilor la Animale dupa ce in gospodaria unui localnic din Vadu Oii, la granița cu județul Ialomița, s-a confirmat un focar de pesta porcina, 100 de animale urmand sa fie sacrificate. Autoritațile au luat masuri de…

- Directia Sanitar-Veterinara Alba transmite atentionari pentru cei care cresc porci in gospodarii, in vederea evitarii imbolnavirii animalelor cu pesta porcina africana. Contextul epidemiologic actual, in care riscul pentru introducerea virusului pestei porcine africane este ridicat la un grad fara precedent,…

- Autoritatile din judetul Ialomita au confirmat primele focare de pesta porcina africana, care au izbucnit in comuna Giurgeni, in doua gospodarii. Prin urmare, s a dispus ca toti porcii de pe raza localitatii sa fie sacrificati, pentru ca boala sa nu se extinda. Proprietarii animalelor vor fi despagubiti.…

- Romania apeleaza la ajutorul financiar al UE pentru fermierii romani afectați de apariția virusului pestei porcine africane și de masurile de intervenție, a declarat luni, ministrul Agriculturii, Petre Daea, in Consiliul Uniunii Europene.„Am socotit necesar, stimați colegi, sa va informez și sa ma…

- Potrivit unui comunicat al Prefecturii Tulcea, remis sambata, in urma cu doua zile a fost descoperit si ulterior confirmat un focar de pesta porcina africana (PPA) la o societate comerciala care detine peste 40.000 de...