- Dieta cu patrunjel promite rezultate spectaculoase: slabesti 4-5 kilograme intr-o saptamana. Iata cum il poti consuma:Dieta cu patrunjel. Salata de patrunjelContribuie la reducerea greutatii corporale in mod sanatos, adica fara a pune in pericol echilibrul de vitamine din organism.Ai nevoie de frunzele…

- Capacitatea unor firme de a se mentine viabile/profitabile, in contextul costurilor ridicate, va fi probabil testata si de sistarea masurilor de sprijin guvernamental, precum si de nevoia de tehnologizare, ce s-ar putea solda cu noi restructurari sau falimente, conform Minutei sedintei de politica monetara…

- Pregatirile pentru Sarbatorile Pascale au intrat pe ultima suta de metrii, iar, conform tradiției, cu acest prilej se inroșesc ouale. In acest sens, pentru a veni in sprijinul consumatorilor, InfoCons a realizat un studiu pe baza etichetelor produselor tip vopsea de oua. In total au fost analizate 61…

- Ramași tot mai puțini de la un an la altul, crescatorii de animale se plang ca nu mai au unde sa-și duca animalele la pascut. Mulți primari refuza sa le inchirieze sau sa le concesioneze izlazurile și ii șantajeaza electoral, se plang fermierii.

- In medie, dureaza 2 saptamani sa ne obișnuim cu noua ora. Insa riscul ca imediat dupa aceasta schimbare sa apara un infarct miocardic este mai mare decat in oricare perioada a anului, avertizeaza cunoscutul medic ATI Tudor Ciuhodaru, potrivit news.ro.Potrivit acestuia, anual, imediat dupa trecerea la…

- Principalele ofensive ucrainene vor avea loc in regiunile Lugansk și Zaporojie, in luna mai. Potrivit NATO, scopul ofensivei din sud-estul țarii este „sa strapunga podul spre Crimeea."De asemenea, Andrei Marociko, un locotenent-colonel in retragere din Lugansk a declarat ca Ucraina strange trupe și…

- Specialistii in securitate cibernetica avertizeaza asupra pericolului pe care-l reprezinta postarile de pe retelele de socializare care promoveaza false oportunitati de investitie sau castig rapid.”Atentie la postarile de pe retelele de social media care promoveaza false oportunitati de investitie…