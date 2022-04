Avertismentele Rusiei, ignorate. Finlanda și Suedia aplică pentru aderarea la NATO Finlanda și Suedia iși vor exprima impreuna dorința de a adera la NATO in luna mai, au informat luni ziarele tabloide Iltalehti din Finlanda și Expressen din Suedia, citand surse apropiate subiectului, relateaza Reuters. Potrivit surselor citate, ambele țari vor anunța ca vor aplica pentru a adera la NATO in saptamana 16-22 mai, in timpul […] The post Avertismentele Rusiei, ignorate. Finlanda și Suedia aplica pentru aderarea la NATO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Finlanda și Suedia iși vor exprima impreuna dorința de a adera la NATO in luna mai, au informat luni ziarele Iltalehti din Finlanda și Expressen din Suedia, citand surse apropiate subiectului, potrivit Reuters.

- Autoritațile ucrainene au anunțat, luni, ca a fost completat chestionarul de aderare la Uniunea Europeana, un prim pas pentru obținerea de catre Ucraina a statutului de țara candidata pentru intrarea in blocul european, relateaza Reuters. Ucraina a primit chestionarul in urma cu 10 zile, la vizita…

- Unul dintre cei mai apropiați aliați ai președintelui rus Vladimir Putin a avertizat, joi, NATO ca, daca Suedia și Finlanda se vor alatura alianței militare conduse de SUA, atunci Rusia va trebui sa iși consolideze apararea in regiune, inclusiv prin desfașurarea de arme nucleare, transmite Reuters.…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca, daca Finlanda si Suedia vor adera la NATO, atunci Rusia va trebui sa „reechilibreze situatia” prin propriile masuri, relateaza Reuters. Invazia Moscovei in Ucraina, despre care spune ca urmareste, printre altele, sa degradeze potentialul…

- Russia fired missiles at an airport near Lviv on Friday, a city where hundreds of thousands of refugees are sheltering far from Ukraine’s battlefields, as Moscow tries to regain the initiative in its stalled campaign against Ukraine, according to Reuters. U.S. President Joe Biden was due to talk with…

- Britain announced new aviation sanctions on Wednesday which give the power to detain any Russian aircraft and banning exports of aviation or space-related goods to Russia, saying it had already impounded one plane, according to Reuters. The measures to strengthen action against Russian aircraft mean…

- Muzeul Grevin din Paris a anuntat ca a renuntat la statuia din ceara a presedintelui rus Vladimir Putin in semn de protest fata de invadarea Ucrainei si dupa ce lucrarea a fost avariata de un grup de vizitatori pe durata weekendului trecut, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Statuia, care a fost…

- Rusia vrea ca NATO sa promita public ca nu va primi Ucraina in randurile sale, a declarat, miercuri, diplomatul rus Konstantin Gavrilov, citat de agentia rusa de presa RIA, potrivit Reuters. Konstantin Gavrilov, seful delegatiei ruse la negocierile de la Viena privind securitatea militara si controlul…