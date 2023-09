Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Economiei, Claudiu Nasui: Vom suferi cea mai mare crestere de taxe din istoria Romaniei post revolutie Fostul ministru USR al Economiei, Claudiu Nasui, afirma ca PSD si PNL „se pregatesc sa aplice cea mai mare crestere de taxe din istoria Romaniei”. USR anunta ca va ataca la CCR legea…

- Fostul ministru USR al Economiei, Claudiu Nasui, afirma ca PSD si PNL „se pregatesc sa aplice cea mai mare crestere de taxe din istoria Romaniei”. USR anunta ca va ataca la CCR legea PSD-PNL de crestere a taxelor. „Acum, in anul de gratie 2023, guvernul Iohannis-Ciolacu vine din nou sa creasca taxele,…

- Fostul ministru USR al Economiei, Claudiu Nasui, afirma ca PSD și PNL „se pregatesc sa aplice cea mai mare creștere de taxe din istoria Romaniei”. USR anunța ca va ataca la CCR legea PSD-PNL de creștere a taxelor. „Acum, in anul de grație 2023, guvernul Iohannis-Ciolacu vine din nou sa creasca taxele,…

- Fostul ministru USR al Economiei, Claudiu Nasui, afirma ca PSD și PNL „se pregatesc sa aplice cea mai mare creștere de taxe din istoria Romaniei”. USR anunța ca va ataca la CCR legea PSD-PNL de creștere a taxelor.„Acum, in anul de grație 2023, guvernul Iohannis-Ciolacu vine din nou sa creasca taxele,…

- PIB-ul Rusiei va creste anul acesta cu 2,5% sau mai mult, in timp ce inflatia ar urma sa se situeze la aproximativ 6%, a estimat ministrul Finantelor, Anton Siluanov, intr-un interviu acordat postului chinez de televiziune CGTV, transmite Reuters.

- Fostul director al SRI, Eduard Hellvig, a demisionat surprinzator de la șefia Serviciului, iar acum revine in scena cu o analiza a situației Romaniei, in context european, dar mai ales in contextul unui razboi la granița. Hellvig trage un semnal de alarma și arata ca democrațiile liberale sunt la un…

- Florin Cițu a criticat duminica seara, intr-o intervenție la un post TV planul guvernului de a mari impozitele pentru a acoperi gaura la bugetuld e stat. Acesta a precizat ca nu trebuie crescute accizele și ca trebuie respectat calendarul reformelor din PNRR. Sursa articolului: Cițu despre planurile…

- ”In ton cu incetinirea economiei, si piata imobiliara din Romania da ceva semne de lentoare pe mai multe segmente, insa rezultatele raman destul de solide in general”, spun expertii Colliers Romania intr-o radiografie pentru prima jumatate de an. Piata spatiilor logistice si industriale ofera cele mai…