AVERTISMENT – Urmează două zile cu vânt puternic Administrația Naționala de Meteorologie a dat publicitații o informare meteorologica care va intra la ora 12.00 in vigoare și este valabila pana in data de 8 octombrie, ora 10.00. In urmatoarele doua zile sunt așteptate intensificari puternice ale vantului. Potrivit ANM, in intervalul menționat, vantul va avea intensificari in sudul, estul, nord-vestul și centrul țarii, cu viteze in general de 45…55 km/h, iar local in Banat și sudul Transilvaniei, peste 55…60 km/h. Nici weekendul nu aduce vești bune. Vineri și sambata (8 și 9 octombrie) vremea va deveni deosebit de rece, aria precipitațiilor se… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

