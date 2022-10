Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, luni, in discursul adresat natiunii, ca la fix 8 luni de la invazia Rusiei, Ucraina continua sa apere glia pas cu pas, apreciind ca sentimentul de esec la Kremlin devine tot mai puternic. "Astazi sunt exact 8 luni de razboi la scara larga. Ce s-a…

- Intr-o scrisoare trimisa abonatilor companiei de consulanta Eurasia Group, directorul Ian Bremmer a afirmat ca Elon Musk i-a spus ca presedintele rus este ”pregatit sa negocieze” daca Peninsula Crimeea ramane in mainile Rusiei. Putin a insistat, de asemenea, ca Ucraina va trebui sa accepte neutralitatea…

- Kremlinul ia in considerare opțiunile de retragere din regiunea Kherson. Dupa ce armata Ucrainei a preluat controlul focului asupra tuturor punctelor de trecere și a rutelor logistice, aprovizionarea celor aproape 30.000 de ocupanți cu arme, muniții, provizii și personal de rotație a devenit extrem…

- Ucrainenii care au colaborat cu forțele de ocupație in regiunea Harkov, sau care pur și simplu nu vor sa traiasca sub autoritatea Kievului, au preferat sa fuga peste granița in Rusia. Retragerea brusca a trupelor rusești a zdruncinat increderea pe care unii o aveau in Moscova, un lucru ingrijorator…

- Moscova a inceput sa faca planuri concrete pentru a organiza referendumuri de alipire in mai multe orase din parti ocupate in estul Ucrainei, intr-o tentativa de a le atrage mai aproape de Rusia, au declarat oficiali de rang inalt de la Washington, citati de DPA, potrivit Agerpres. Un oficial senior…

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat duminica ca nu vor putea exista negocieri cu Ucraina sau cu aliatii sai internationali daca Moscova va proceda la organizarea de referendumuri privind aderarea la Rusia in zonele ocupate, informeaza Reuters. Fortele ruse si aliatii lor separatisti detin acum…

- Fortele de ocupatie ruse au anuntat, joi, arestarea a douazeci si unu de „complici” ai armatei ucrainene in regiunile ocupate Herson si Zaporijie, din sudul Ucrainei, in contextul unei contraofensive ucrainene in aceasta zona, relateaza AFP.