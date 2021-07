Avertisment: Testarea obligatorie din bani proprii va fi extinsă la întreaga populație Federația Solidaritatea Sanitara atrage atenția ca abuzul testarii la 3 zile din bani proprii va fi extins de la cadrele medicale la intreaga populație. Sindicaliștii din Sanatate au criticat extrem de dur faptul ca nu sunt luate in considerare testele de anticorpi, care dovedesc imunitatea celor care au trecut prin Covid. Obligativitatea testarii din trei […] The post Avertisment: Testarea obligatorie din bani proprii va fi extinsa la intreaga populație first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

