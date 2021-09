Ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attila, a tras un semnal de alarma cu privire la momentul in care varful valului patru al pandemiei va fi atins in Romania. Oficialul avertizeaza populația sa se pregateasca pentru saptamanile de foc care vor urma la jumatatea lunii octombrie, cand se vor inregistra pana la 20.000 de cazuri de […] The post Avertisment teribil despre momentul in care vom atinge 20.000 de cazuri pe zi. Ministrul Sanatații: „Ne așteapta 2-3 saptamani de foc” first appeared on Ziarul National .