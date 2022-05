AVERTISMENT: „Putin nu ascultă pe nimeni. Planul său este să guverneze Rusia până moare” Serviciile de informatii ucrainene estimeaza ca razboiul cu Rusia s-ar putea prelungi cel putin pana la sfarsitul anului, intrucat presedintele rus Vladimir Putin nu este dispus sa renunte la planurile sale de cucerire si accepta o confruntare prelungita cu Ucraina, relateaza agentia EFE, potrivit Agerpres. „Putin nu renunta la planurile sale, acest razboi se va prelungi”, a declarat vineri in fata presei Vadim Skibitki, responsabil al serviciului ucrainean de informatii militare. Acesta a sustinut ca Putin nu a vrut sa-i asculte pe cei care au incercat sa-l descurajeze sa porneasca razboiul si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

