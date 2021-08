Avertisment: Produse de slăbit foarte periculoase pentru sănătate, puse la vânzare online Mai multe produse periculoase care conțin substanțe care pot cauza accidente vasculare cerebrale sau atacuri de cord au fost vandute pe site-uri cunoscute precum eBay, Wish sau AliExpress, fara avertismente asupra riscurilor, a descoperit o ancheta. Specialiștii au gasit puse la vanzare online zeci de produse cu un conținut ridicat de extracte de plante care pot provoca agitație, agresivitate, creșterea ritmului cardiac și a tensiunii arteriale. Toate conțineau fie yohimbina, fie sinefrina, substanțe despre care Agenția de Reglementare a Medicamentelor și Produselor de Sanatate (MHRA) a spus… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Directia de Asistenta Sociala Deva incepe, luni, 23 august 2021, distribuirea produselor de igiena Lotul V – Transa IV pe LISTELE SUPLIMENTARE, in cadrul Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD). Potrivit O.U.G. nr. 84/2020, beneficiarii pachetelor cu…

- Agentia de Reglementare pentru Medicamente si Produse de Ingrijire a Sanatatii (MHRA) din Marea Britanie a informat marti ca a aprobat utilizarea vaccinului anti-COVID-19 de la compania Moderna pentru minorii cu varste cuprinse intre 12 si 17 ani, relateaza EFE. Agentia britanica a dat deja unda verde…

- Agentia de Reglementare pentru Medicamente si Produse de Ingrijire a Sanatatii (MHRA) a informat marti, 17 august, ca a aprobat utilizarea vaccinului anti-COVID-19 de la compania Moderna pentru minorii cu varste cuprinse intre 12 si 17 ani, relateaza agenția spaniola EFE, preluata de Agerpres . Agentia…

- Verificarile in urma presupusului atac de urs de la Hida s-au incheiat, cel puțin in privința echipei de la Agenția pentru Protecția Mediului Salaj. Specialiștii au constatat ca in gospodaria din Hida, respectiv curtea din spatele casei acolo unde proprietarul a reclamat ca a avut loc incidentul de…

- Australia a evitat vineri ca UNESCO sa inscrie Marea Bariera de Corali pe lista Patrimoniului mondial in pericol, in ciuda ingrijorarii exprimate de comunitatea stiintifica referitoare la degradarea acestui ecosistem unic, informeaza AFP. Comitetul patrimoniului mondial, reunit la Fuzhou, in China,…

- Boris Johnson pregateste eliminarea completa a restrictiilor Covid de pe 19 iulie. Purtarea mastii va fi o „optiune personala” De Redactia Observator. Publicat: 05.07.2021, 18:38. Actualizat: 05.07.2021, 19:34 Premierul britanic, Boris Johnson urmeaza sa confirme ridicarea oficiala a restrictiilor…

- Specialiștii au facut o noua descoperire istorica. Arheologii din Buzau au fost surprinși de detaliile pe care le-au vazut cu ochii lor. Acestea indicau informații mai clare din timpul domniei lui Decebal. Despre ce este vorba? Descoperire istorita la Buzau din perioada domniei lui Decebal Un numar…

- CHIȘINAU, 14 iun - Sputnik. ANRE a aprobat astazi noua metodologie de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere. Documentul reglementeaza modul de formare a prețurilor de comercializare a produselor petroliere principale și a gazului lichefiat. © Sputnik / Валерий МельниковNoua lege…