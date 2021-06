Avertisment pentru turiștii din Mamaia. A crescut pericolul de înec după lărgirea plajelor Largirea plajei in Mamaia are ca efect o apa mai adanca la malul nou format. Trecerea de la adancime mica la una mare este brusca, avertizeaza salvamarii, care spun ca- din acest sezon- riscul de inec va crește considerabil. Salvamarii se așteapta la un sezon complicat, cu incidente mai ales atunci cand marea este agitata. […] The post Avertisment pentru turiștii din Mamaia. A crescut pericolul de inec dupa largirea plajelor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

