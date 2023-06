Avertisment pentru turiști. Viitura din Ucraina ajunge pe litoralul românesc Ruperea barajului de la Kahovka a generat o viitura uriașa, iar apele care se revarsa sunt aduse de curenți direct spre Romania. Mai sunt 10 zile pana ii vom vedea efectele, avertizeaza specialiștii. „In momentul de fața se poate vedea o imagine satelitara din data de 10 iunie: se vede zona de varsare a Niprului, […] The post Avertisment pentru turiști. Viitura din Ucraina ajunge pe litoralul romanesc appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

