- Avertisment pentru toți cetațenii, ca sa nu cada in plasa hoților. O noua metoda de escrocherie a inceput sa faca primele victime. The post O noua escrocherie a aparut in Romania. Se numește Enel. Ce trebuie sa faca banațenii sa nu cada in plasa hoților appeared first on Renasterea banateana .

- Un fetita in varsta de 10 ani, din Iasi, cu probleme psihice, a fost gasit de o patrula a Politiei Locale, legata cu un material textil de un stalp din apropierea casei sale. Copilul si mama lui se afla in prezent internati in spitalul de pediatrie din Iasi. Politia a deschis un dosar penal pentru rele…

- O fetita de doi ani si jumatate din satul Carja, judetul Vaslui, a murit inecata intr-un bidon de 60 de litri in care parintii strangeau apa de ploaie. The post Tragedie. O fetita de doi ani si jumatate a murit inecata intr-un bidon in care parintii adunau apa appeared first on Renasterea banateana…

- Un judecator din California a ordonat marți autoritaților de frontiera din SUA sa reuneasca familii separate la granița intr-un termen de 30 de zile, scrie AP. Daca copiii sunt mai mici de 5 ani, aceștia trebuie sa fie reunificați in termen de 14 zile de la emiterea ordinului judecatoresc, a decis un…

- In Romania exista un numar de legi si reglementari pentru educatia si protectia drepturilor copilului, dar niciuna nu stipuleaza nevoia sau obligativitatea educatiei parentale, desi societatea romaneasca inca se mai confrunta cu o serie de probleme in...

- De ziua celor mici, detinutii de la Penitenciarul Jilava s-au jucat cu copiii lor. Zeci de prichindei au intrat pe poarta puscariei de la marginea Capitalei pentru a-si intalni tatii care, din diferite motive, au ajuns in spatele gratiilor. A fost un alt mod de a petrece Ziua Copilului fata de cum erau…