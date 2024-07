Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii se racoresc la piscineRomanii nu mai suporta temperaturile de foc din ultima perioada și se inghesuie la bazele de agrement de la ei din oraș. Numai in Iași, intr-o singura zi, aproximativ 3.500 de persoane s-au relaxat pe plaja. Incasarile sunt și ele pe masura, spun administratorii.„Bazele…

- Comportamentul turistilor care se distreaza pe litoralul romanesc s-a modificat. Oamenii nu mai merg intr-un numar atat de mare la Mamaia sau la Costinesti, ci prefera o plaja salbatica. Mulți turiști aleg sa viziteze Tuzla, unde se afla cea mai recenta plaja salbatica. Aceasta stațiune a caștigat popularitate…

- Vara și-a intrat pe deplin in drepturi, iar temperaturile mari ne duc cu gandul la vacanța, plaje exotice și cu nisip fin. Un loc asemanator este amenajat chiar in București, dar nu mulți știu de el. Plaja de vis din inima Capitalei Cand vine vara, ne gandim doar la locuri idilice, unde ne putem petrece…

- Locuitorii orașului București care viseaza la o zi de relaxare pe plaja nu mai trebuie sa parcurga ore intregi pentru a se bucura de acest mic rasfaț. Aceștia pot opta pentru o zi la plaja urbana din nordul Bucureștiului. Este vorba, mai exact, de Lagoon Park, care se intinde pe 11.000 metri patrați.…

- In București se afla prima și cea mai mare plaja urbana din toata Europa. Aici veți regasi aceeași atmosfera ca pe plajele din Maldive, insa in Capitala Romaniei. Se deschide prima plaja artificiala urbana din Romania Miercuri, 12 iunie, dezvoltatorul Forty Management deschide Lagoon Park Bucharest.…

- Fenomenul a aparut in urma valurilor foarte mari care au lovit țarmul pe perioada iernii. Specialiștii spun ca totul va reveni la normal in momentul in care dunele de nisip vor incepe sa se așeze. Totodata, salvamarii trag un semnal de alarma și avertizeaza turiștii sa nu se avante in larg și sa fie…

- Cercetatorii de la Universitatea de Medicina Hebei au imitat componente ale virusului mortal care a facut ravagii in Africa de Vest intre 2014 și 2016, in incercarea de a studia efectele acestuia. Echipa a folosit un virus cunoscut sub numele de stomatita veziculoasa și l-a modificat pentru a transporta…

- Sfarșit tragic pentru un roman in varsta de 19 ani, stabilit in Spania. Tanarul a fost injunghiat mortal de un adolescent cu 3 ani mai mic, pentru un telefon. Oamenii legii l-au arestat pe atacator.