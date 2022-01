Avertisment pentru șoferi! Ceață, viscol și vânt puternic. Ce drumuri se închid Vești de ultima ora pentru șoferii care vor sa se puna la drum. Sunt anunțate fenomene meteorologice extreme in urmatoarele ore. Mai exact, Infotrafic transmite ca apada, ceața și vantul puternic afecteaza traficul auto și maritim din Romania. Sambata dimineața nu sunt șosele blocate, insa au fost suspendate activitațile in porturile Constanța Nord și Midia. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane mai precizeaza a sambata dimineața nu sunt raportate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau ca urmare a condițiilor meteorologice.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cursul dimineții de astazi, 2 ianuarie 2022, au mai fost confirmate inca 17 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 58.976. In intervalul 01.01.2022 (10:00) – 02.01.2022 (10:00) au fost raportate de catre INSP 17 decese (11 barbați și 6 femei), ale unor pacienți…

- 6.470 de adolescente (cu varsta de pana la 19 ani) au devenit mame in 2020 (potrivit datelor temporare Institutului Național de Statistica), iar 392 dintre ele sunt din București, arata un raport Salvați Copiii. Varsta frageda a mamei antreneaza probleme complexe de sanatate, atat pentru mama, cat și…

- Aproape 500 de noi cazuri de Covid și 53 de decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus au fost raportate in ultimele 24 de ore, a anunțat duminica Grupul de Comunicare Stategica (GCS). Potrivit GCS, pana duminica, in Romania au fost inregistrate 1.798.205 cazuri de infectare cu noul coronavirus,…

- Pana astazi, 58.079 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. In intervalul 16.12.2021 (10:00) – 17.12.2021 (10:00) au fost raportate 60 de decese, dintre care 20 anterioare intervalului de referința, (29 barbați și 31 femei), ale unor…

- In intervalul 01.12.2021 (10:00) – 02.12.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 66 de decese (33 barbați și 33 femei), din care 8 anterioare intervalului de referința, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Alba, Arad, Bacau, Bihor, Botoșani, Braila, Brașov,…

- OFICIAL| 1.141 de cazuri noi de COVID-19 și 1.121 de pacienți la ATI, in ultimele 24 de ore. 89 de romani au pierdut lupta cu virusul OFICIAL| 1.141 de cazuri noi de COVID-19 și 1.121 de pacienți la ATI, in ultimele 24 de ore. 89 de romani au pierdut lupta cu virusul Miercuri, 1 decembrie 2021, Grupul…

- Harghita a trecut in scenariul verde, in care mai erau 17 județe, dupa ce rata de infectare a scazut sub doua cazuri la mia de locuitori, in timp ce numarul judetelor colorate in roșu este de 11, potrivit datelor transmise marți, 23 noiembrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Judetele Alba, Arad,…