MAE a emis o atenționare de calatorie pentru romanii care merg in Grecia, anunțand ploi torențiale și furtuni puternice.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Grecia ca autoritațile elene au emis o avertizare referitoare la deteriorarea rapida a condițiilor meteorologice, in intervalul 10-13 iunie 2022, in zone din vestul, centrul și nordul…

- VREMEA in ALBA pe patru zile: cateva ploi și furtuni. Prognoza meteo de weekend, 10-13 iunie Sunt anunțate cateva ploi și furtuni in acest weekend, in județul Alba. Maximele vor fi de 25-27 grade Celsius. La munte, temperaturile maxime vor varia intre 16-17 grade la Oașa și 20-21 grade la Arieșeni.…

- MAE: Atenționare de calatorie pentru romanii care vor sa ajunga in Grecia prin Serbia – Macedonia de Nord. Condiții, taxe, prețuri MAE informeaza cetațenii romani care intenționeaza sa tranziteze Macedonia de Nord, avand ca destinație Grecia, ca in perioada sezonului estival 2022 se preconizeaza timpi…

- VREMEA in ALBA pana duminica: furtuni puternice, temperaturi ridicate. Prognoza meteo de weekend, 3-5 iunie Va fi cald și in urmatoarele zile in județul Alba, cu maxime de pana la 28-29 de grade Celsius. Duminica, temperaturile mai scad. Sunt anunțate cateva furtuni puternice in unele zone. Vor fi ploi…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Grecia, unde este anuntata, pentru 1 mai, o greva a angajatilor din transportul public maritim, care ar urma sa afecteze toate mijloacele de transport maritim si facilitatile portuare din tara. Fii la curent cu cele…

- Timpul de așteptare pentru accesul rutier in Turcia din Bulgaria este de 6 - 8 ore, iar din Bulgaria in Grecia de cel puțin doua ore, avertizeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din Romania. Situația a aparut din cauza fluxului mare de turiști. In contextul intarzierilor inregistrate la unele…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Turcia ca in perioada minivacantei prilejuite de sarbatorile de Paste, 22 - 25 aprilie 2022, se preconizeaza timpi mari de asteptare la punctele de trecere a frontierei…