- Meteorologii avertizeaza ca temperaturile în Spania si Portugalia ar putea depasi în acest weekend recordul la nivel european, fiind de asteptat ca temperaturile sa depaseasca 48 de grade Celsius, în urma unui val de aer fierbinte venit din

- Meteorologii avertizeaza ca temperaturile in Spania si Portugalia ar putea depasi in acest weekend recordul la nivel european, fiind de asteptat ca temperaturile sa depaseasca 48 de grade Celsius, in urma unui val de aer fierbinte venit din Africa, informeaza postul BBC News.

