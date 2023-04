Avertisment pentru părinți. Tot mai mulți copii fac scarlatină în această perioadă Tot mai mulți copii sunt diagnosticați in aceasta perioada cu scarlatina, o boala extrem de contagioasa și care, in lipsa unui tratament corect, poate duce la complicații grave. Medicii trag un semnal de alarma asupra faptul ca urmarirea micilor pacienți trebuie sa continue pana la șase luni dupa vindecare, deoarece complicațiile pot aparea și la distanțe mari de timp. Parinții care observa apariția unor bubițe roșii la nivelul pielii copilului, daca cel mic face febra și daca are inflamație, cu durere la nivelul gatului, sunt sfatuiți sa mearga neaparat la medicul de familie și sa nu administreze… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sunteți curioși de anul construcției blocului in care locuiți? Cautați apartament construit dupa anul 1977 și vreți sa știți ce cartiere sa evitați? Cei de la “Made by Teoalida” au realizat o harta cu toate aceste blocuri. Un proiect voluntar, al unui roman care a studiat, din 2005, arhitectura comunista…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Brașov anunța inchiderea completa a traficului pe DN73A, intre Rașnov și Predeal, pana la ora 15.30. Masura a fost impusa din cauza condițiilor meteo nefavorabile din zona. Acolo ninge viscolit și se circula foarte greu. De altfel, doua utilaje de deszapezire…

- Poliția Romana amintește ca regulile dupa care circulam in sensul giratoriu au fost modificate. Poliția Romana atrage atenția tuturor șoferilor și anunța cum se circula in sensul giratoriu . Regulamentul de aplicare a Codului Rutier a fost modificat, legea fiind publicata in Monitorul Oficial pe 17…

- Vicepresedintele Consiliului Judetean Brasov, Todorica Serban, a semnat vineri, 10 martie, contractul de finantare pentru proiectul „Dotarea cu echipamente ambulator integrat al Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie «Dr. I.A. Sbarcea» Brasov”. Contractul a fost incheiat cu Ministerul Sanatatii…

- O femeie a fost ințepata in mana de un scorpion, dupa ce a cumparat banane de la un supermarket . Intamplarea neobișnuita s-a petrecut in Iași. Femeia a cumparat fructele dintr-un supermarket Lidl , iar scorpionul și-a facut loc printre fructele aduse din Ecuador. Odata ajunsa acasa, a scos bananele…

- Biblioteca Județeana „George Barițiu” – Brașov, Centrul de Excelența pentru Copii și Tineret organizeaza a 2-a editie a CONCURSULUI INTERNAȚIONAL – „Lectura la fereastra”. Trimiteți o fotografie (UNA) la adresa [email protected] care sa ilustreze aceasta tema (citind in fereastra, o carte la fereastra,…

- Avand in vedere ca in ultimele zile ISU Brasov a primit foarte multe solicitari pentru indepartarea turturilor reamintim cetațenilor ca au responsabilitatea legala de indepartare a țurțurilor formați la streșinile și jgheaburile imobilelor pe care le dețin sau administreaza. Exista pericolul ca prin…

- Concertele educative și programele pentru copii au devenit o parte foarte importanta a activitații Filarmonicii Brașov, care a pus in ultimii doi ani un accent extrem de mare pe educația muzicala și culturala și pe promovarea valorilor in randul tinerilor. Din acest motiv, pe langa clasicele concerte…