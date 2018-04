Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de control al traficului aerian din Europa, Eurocontrol, a avertizat marti companiile aeriene sa fie prudente in zona est-mediterana din cauza posibilitatii lansarii unor atacuri cu rachete avand ca tinta Siria in urmatoarele 72 de ore, scrie Reuters. Eurocontrol a precizat ca ar putea fi vorba…

- Presedintele american Donald Trump a condamnat luni atacul chimic "atroce" care ar fi fost comis sambata in Siria asupra unor "civili nevinovati" si a spus ca va lua o decizie cu privire la pasii de urmat in urmatoarele 24-48 de ore, informeaza EFE si Reuters. Luand cuvantul la o reuniune a…

- Fortele militare ruse si siriene au declarat luni ca avioane de razboi israeliene au bombardat o baza aeriana siriana, la cateva ore dupa ce presedintele american Donald Trump declarase ca va fi platit „un pret mare” pentru atacurile cu arme chimice asupra unui oras aflat sub controlul rebelilor…

- Presedintele american Donald Trump a scris duminica, pe contul sau Twitter, ca presedintele sirian Bashar al-Assad va avea un "pret mare de platit" pentru un atac cu arme chimice asupra civililor. Trump i-a acuzat și pe Vladimir Putin, dar și conducerea Iranului, ca susțin regimul sirian.

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca SUA „se vor retrage din Siria foarte curand”, la cateva ore dupa ce Pentagonul a subliniat ca este important ca trupele americane sa ramana in Siria in viitorul apropiat, informeaza CNN. „Ii invingem pe cei de la ISIS. Ne vom retrage din Siria foarte…