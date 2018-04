Stiri pe aceeasi tema

- Seful Comisariatului Judetean de Protectia Consumatorilor Constanta (CJPC), Horia Constantinescu, a declarat, miercuri, ca agentii economici care anul trecut au fost prinsi in ilegalitate si vor fi depistati in aceeasi situatie si anul acesta, vor primi cadou „un lacat” pentru a inchide unitatea.…

- Horia Constantinescu a declarat miercuri, la finalul Colegiului Prefectural, ca atat turistii care se vor afla pe litoral in minivacanta de 1 Mai, cat si cei care vor veni in sezonul estival trebuie sa se intereseze despre unitatea hotelier[ unde vor merge sau despre restaurantul unde merg sa manance…

- Alexander Adamescu (38 de ani), stabilit la Londra, ar putea fi extradat in Romania in urmatoarele saptamani, in pofida unei serii de procese de coruptie si a mortii tatalui sau intr-o inchisoare din Romania, anunta marti Human Rights Without Frontiers International (HRWF). Numele lui Alexander…

- Seful Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor, Horia Constantinescu, a declarat ca joi a fost efectuat un control la doua patiserii din cartierul Km 4-5, descoperind mai multe nereguli. Astfel, in cele doua locuri comisarii CJPC au constatat practici comerciale inselatoare, prestari…

- Horia Constantinescu, seful Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor, ii indeamna pe comerciantii de pe litoral sa respecte legea si sa-si respecte clientii. Intr-un „Decalog” al bunului simt fata de consumatori, acesta a trecut in revista cele mai mari probleme intalnite in cadrul controalelor.

- Seful Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor, Horia Constantinescu, a declarat ca reprezentantii institutiei au facut marti dupa amiaza un control la restaurantul Chinese Garden din municipiul Constanta, descoperind mai multe nereguli. "Am descoperit produse chinezesti fara…

- Seful Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Constanta, Horia Constantinescu, a declarat marti, ca echipele de control ale institutiei au efectuat o verificare la hipermaketul Auchan de pe Soseaua Mangaliei din municipiul Constanta. Comisarii au gasit mai multe legume si fructe…

- Politica presedintelui american, Donald Trump, 'a marcat o noua era a regresului drepturilor omului' in Statele Unite si in intreaga lume, insa a inspirat noi activisti, se arata in raportul anual al organizatiei Amnesty International privind situatia drepturilor in lume, publicat joi la…