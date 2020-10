Stiri pe aceeasi tema

- "Este in analiza posibilitatea implementarii in curand a masurii suspendarii activitatii agentilor care nu respecta reglementarile, cel putin 30 de zile de la momentul constatari abaterii”, a anuntat luni seara secretarul de stat din MAI Raed Arafat la finalul sedintei in care Comitetul National pentru…

- Coronavirusul pare ca iși face de cap in Romania. De aceea, autoritațile anunța ca localitațile care depașesc 3 cazuri la mia de locuitori in ultimele 14 zile intra in carantina, anunța Raed Arafat. Declarația a fost facuta dupa ședința Comitetului National pentru Situatii de Urgenta. Raed Arafat…

- Autoritațile extind lista județelor unde este restricționat programul pentru terase, cluburi și baruri, dar și pentru salile de jocuri de noroc, restricțiile fiind in vigoare pana in 31 august, in contextul pandemiei de COVID-19. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat luni Hotararea…

- Autoritațile doljene au efectuat in ultimele 24 de ore acțiuni de control pentru verificare respectarii masurilor de pevenire a raspandirii virusului COVID-19. Au fost verificati 105 agenti economici, iar pentru abaterile constatate au fost aplicate 25 de sanctiuni contraventionale in valoare de aproximativ…

- Ziarul Unirea Harta judetelor din Romania unde purtarea mastii de protectie este obligatorie si in spatiile deschise Dupa ce bilantul noilor cazuri de coronavirus a crescut ingrijorator de la o zi la alta, purtarea mastii de protectie in spatiile publice deschise a devenit obligatorie in 14 judete din…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, considera ca numarul zilnic de imbolnaviri, care astazi, 8 iulie, a ajuns la o valoare record de 555, va crește, "daca lumea nu va respecta regulile" impuse de autoritați."Creșterea este semnificativa, iar trendul cazurilor noi este in creștere.…