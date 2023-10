Stiri pe aceeasi tema

- Harta interactiva publicata de The Guardian arata ca in cele mai multe orașe din Romania, inclusiv București, Cluj-Napoca, Sibiu, Timișoara, Iași sau Brașov, poluarea aerului depașește de aproape trei sau patru ori limitele considerate sigure de Organizația Mondiala a Sanatații.Europa se confrunta cu…

- Comisia Europeana a autorizat vaccinul Moderna actualizat pentru a viza, in contextul apropierii sezonului rece, o subvarianta foarte comuna a virusului care provoaca boala COVID-19, dupa ce a dat deja unda verde versiunii actualizate a vaccinului Pfizer-BioNTech, a transmis AFP, preluata de Agerpres.…

- Numarul morților a ajuns in Libia la 5.300 in urma inundațiilor catastrofale care au lovit estul țarii. Pana in prezent, peste 10.000 de persoane sunt date disparute. Organizația Mondiala a Sanatații estimeaza ca peste 1,8 milioane de oameni au fost afectați de inundații.

- Mii de hunedoreni sufera din cauza poluarii aerului. Poluarea aerului este o amenințare pentru mediu și sanatatea umana, fiind și una dintre principalele cauze de deces la nivel mondial. 99% din umanitate respira aer poluat cu particule, sulf și alte substanțe toxice, țarile cu venituri mici și medii…

- Cutremurul puternic care a lovit Marocul in cursul noptii de vineri spre sambata a facut cel puțin 1.000 de morti si peste 1.200 de raniti, potrivit unui bilant oficial provizoriu publicat de Ministerul de Interne din Maroc. Bilanțul inițial, anunțat la doua-trei ore de la cutremur, menționa peste…

- Potrivit acestui raport EPIC privind calitatea aerului la nivel mondial, poluarea cu particule fine – emise de catre vehicule cu motor, industrie si incendii – reprezinta ”cea mai mare amenintare externa la adresa sanatatii publice” mondiae. Insa, in pofida acestei constatari, fondurile alocate luptei…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a clasificat miercuri tulpina de coronavirus EG.5 care circula in Statele Unite, China si tari din Europa, inclusiv Marea Britanie, drept ”varianta de interes”.

- In 2010, Organizația Mondiala a Sanatații a declarat ziua de 28 iulie, Ziua Mondiala a Hepatitei, iar saptamana 22-28 iulie – Saptamana Hepatitei. Ziua Mondiala a Hepatitei reprezinta o initiațiva globala care are ca scop creșterea nivelului de conștientizare, educare și informare a populației cu privire…