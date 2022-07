Stiri pe aceeasi tema

- Peste jumatate din suprafața Uniunii Europene, inclusiv a Marii Britanii, este afectata de seceta, potrivit unui studiu al Centrului Comun de Cercetare al Uniunii Europene, publicat luni. Lipsa apei se vede nu numai in calitatea culturilor, ci și in energia tot mai puțina obinuta cu ajutorul hidrocentralelor.…

- Incendiile și valurile de caldura care fac ravagii in Europa și in alte parți ale lumii arata ca omenirea se confrunta cu „o sinucidere colectiva”, a avertizat secretarul general al ONU, in timp ce guvernele din intreaga lume se chinuie sa protejeze oamenii de impactul caldurii extreme, scrie The Guardian.

- Pericol pentru turistii care aleg litoralul. Apa Marii Negre este cea mai poluata din Europa, arata un raport european. In jur de 90 de substante care pun in pericol viata oamenilor sunt prezente in apa Marii Neagre, adica de aproape doua ori mai mult ca in Marea Mediterana. Rapoartele indica, potrivit…

- Rusia a pierdut mai mult de 30% din capacitatea fortelor terestre, respectiv 50.000 de soldati care fie au murit, fie au fost raniti in timpul luptei, a declarat amiralul Sir Tony Radakin, seful personalului de aparare al Regatului Unit, la emisiunea BBC One Sunday Morning, potrivit The Guardian. Din…

- Valul de caldura care se raspandește in Europa alimenteaza sute de incendii de vegetație. In Franța, Portugalia, Grecia și Spania, pompierii continua sa lupte cu flacarile. Trei incendii majore de vegetație sunt greu de controlat in Croația, pentru stingerea lor fiind trimiși pompieri și militari. In…

- Europa trebuie sa se pregateasca pentru situația in care Rusia va opri la iarna toate exporturile de gaze in regiune, a avertizat șeful Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), care a cerut guvernelor sa lucreze la reducerea consumului și sa nu inchida centralele nucleare, scrie The Guardian. Fatih…

- Primarul ucrainean al orașului Mariupol, Vadim Boychenko, a declarat sambata ca inmormantarile in masa in gropi de mica adancime din oraș și defectarea sistemelor de canalizare ar putea provoca o criza de sanatate, transmite „The Guardian”. El a adaugat ca ploile de vara amenința sa contamineze sursele…

- Aproximativ 8.000 de trupe ale armatei britanice vor lua parte la exercitii in Europa de Est pentru a combate agresiunea rusa intr-una dintre cele mai mari desfasurari de dupa razboiul rece, scrie The Guardian. Zeci de tancuri vor fi desfasurate in tari, din Finlanda pana in Macedonia de Nord, in aceasta…