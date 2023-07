Avertisment ONU: Planeta se va confrunta cu valuri mai intense de caniculă. Oamenii trebuie să-și facă propriul plan de luptă ONU a transmis, marti, ca omenirea trebuie sa se pregateasca pentru valuri mai intense de canicula si le-a recomandat cetatenilor sa-si elaboreze propriul ”plan de lupta” pentru a infrunta aceste temperaturi extreme diurne, dar si nocturne, informeaza AFP. ”Astfel de fenomene vor continua sa se intensifice, iar omenirea trebuie sa se pregateasca pentru valuri de […] The post Avertisment ONU: Planeta se va confrunta cu valuri mai intense de canicula. Oamenii trebuie sa-și faca propriul plan de lupta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- ONU a transmis marti ca omenirea trebuie sa se pregateasca pentru valuri mai intense de canicula si le-a recomandat cetatenilor sa-si elaboreze propriul „plan de lupta” pentru a infrunta aceste temperaturi extreme diurne, dar si nocturne, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

