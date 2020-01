Stiri pe aceeasi tema

- Deceniul trecut s-au inregistrat cele mai mari temperaturi din istorie, a anunțat miercuri Organizația Națiunilor Unite, avertizand ca in anul 2020 trebuie sa ne așteptam la numeroase episoade de vreme extrema și nu numai, potrivit RTL, citata de Mediafax.

- Organizația Meteorologica Mondiala, care și-a bazat constatarile pe analiza principalelor date internaționale, a anunțat ca a confirmat și datele transmise saptamana trecuta de agenția de monitorizare climatica a Uniunii Europene, care arata ca anul trecut a fost cel de-al doilea cel mai calduros…

- Meteorologii anunta ca pana luni seara in cea mai mare parte a tarii vor fi intensificari ale vantului, precipitatii mixte si ninsori. „Pana maine seara (luni, 6 ianuarie 2020 - n.red.) este in...

- Valorificarea potentialului fermelor de familie, declarație politica a deputatului ALDE Calota Florica Ica in Politic / on 26/11/2019 at 13:08 / Fermele de familie reprezinta peste 90% din toate fermele la nivel global si produc 80% din produsele alimentare din lume, reprezentand, astfel, factorii-cheie…

- Avertisment de vreme rea pentru urmatoarele zile in Bucegi.Temperatura a ajuns deja la 0 grade, iar vantul la 35 m s la rafala. Ceata densa este si ea o mare problema pentru amatorii de drumetie.Astazi la ora 11:05 o calugarita din Timis care voia sa ajunga la Sfinx, s a ratacit intre Babele si Piatra…

- Salvamont Romania a transmis, miercuri seara, un avertisment de vreme rea pentru Muntii Bucegi, unde temperatura a ajuns deja sub zero grade, iar vantul bate cu putere. ”Recomandam evitarea traseelor de creasta a Masivului Bucegi”, au transmis salvamontistii potrivit news.ro”Avertisment de…