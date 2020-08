Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele cu varste cuprinse intre 20 și 50 de ani, asimptomatice sau cu simptome ușoare de coronavirus, pot raspandi coronavirusul fara sa știe, avertizeaza Organizația Mondiala a Sanatații.

- Ar putea fi unii oameni protejați impotriva Covid-19 in ciuda unui test serologic negativ sau fara sa fi contactat niciodata boala? O imunitate inca puțin ințeleasa, bazata pe alte mecanisme decat anticorpii, ar putea sa franeze epidemia, spera cercetatorii, chiar daca deocamdata nu este vorba decat…

- Spitalele din Prahova unde sunt tratati pacientii depistati pozitiv COVID-19 au inceput sa externeze persoanele care au forme usoare ale bolii, fara simptome sau cu simptome usoare, potrivit Directiei de Sanatate Publica (DSP).

- Ministerul Sanatatii recomanda sa se foloseasca clorochina si hidroxiclorochina la pacientii bolnavi mai usor de covid-19, dupa ce presedintele Jair Bolsonaro - care o considera un remediu miraculos - a exercitat presiuni in acest sens, relateaza AFP.Ministerul a facut aceasta recomandate…