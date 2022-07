Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce subvariantele Omicron ale coronavirusului provoaca un nou val de infectari in Europa, tarile trebuie sa intensifice vaccinarea si sa reinstituie masuri precum purtarea mastii in transportul public si in spatiile inchise, pentru a evita masuri mai stricte odata cu apropierea sezoanelor de…

- Organizația Mondiala a Sanatații avertizeaza ca un nou val puternic este produs de COVID-19 in Europa și sfatuiește țarile UE sa reinstituie masuri de protecție, pentru a evita restricțiile mai stricte in toamna și iarna.

- Țarile europene trebuie sa intensifice vaccinarea si sa reinstituie purtarea mastii de protecție in spațiile publice pentru a face fața noului val de infectari provocat de subvarianta ”Centaurus” a Omicron și pentru a evita masuri mai stricte luate mai tarziu, in cursul anului, a avertizat marți directorul…

- Organizația Mondiala a Sanatații cere guvernelor sa revina la masca de protecție obligatorie, pe fondul creșterii accelerate a numarului de cazuri COVID in Europa. Tedros Ghebreyesus, șeful OMS: “Pe masura ce virusul se transmite iar spitalizarile cresc, guvernele trebuie sa adopte masuri consacrate,…

- In plin sezon al vacantelor, seful Wizz Air spune ca se asteapta la tot mai multe anulari ale curselor in perioada urmatoare.De vina ar fi costurile de operare, grevele și lipsa forței de munca.Directorul general al Wizz Air, Jozsef Varadi, a declarat ca operatorul aerian este increzator…

- Wizz Air se asteapta sa fie nevoita sa reduca zborurile in aceasta vara din cauza lipsei fortei de munca si a grevelor de pe aeroporturile europene, a declarat luni compania aeriana low-cost, provocand declinul actiunilor sale cu aproximativ 5-, transmite Reuters. Directorul general al Wizz Air, Jozsef…

- Ministrul Sanatații Alexandru Rafila a anunțat ca in perioada urmatoare este estimata o creștere a numarului de cazuri de Covid. „Avand in vedere ca au trecut cel puțIn 5 luni de la valul inițial, valul din ianuarie-februarie, și majoritatea celor vaccinați cu 3 doze au cel puțin 6 luni de la incheierea…

- Europa respira liniștita pentru ca pe frontul Covid nu e nimic nou. Dar chiar daca s-a renunțat la masurile de protecție, asta nu inseamna ca SARS-COV-2 și-a epuizat variantele. Deja subvariantele Omicron creeaza valuri noi de contaminari in ultimele saptamani in Africa australa și Statele Unite, iar…