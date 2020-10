Avertisment OMS: Ne aflăm într-un moment critic al pandemiei Europa este lovita in plin de valul doi de COVID-19 și se apropie de 8 milioane de cazuri de COVID-19. Organizația Mondiala a Sanatații atrage atenția ca suntem intr-un moment periculos al pandemiei. Numarul de teste pozitive a atins valori record in mai multe țari de pe batranul continent in ultimele zile. Franța a inregistrat doua zile la rand peste 40.000 de cazuri, iar Marea Britanie a avut peste 20.000 de teste pozitive in fiecare zi. Franța a devenit, vineri, a doua țara din UE, și a treia din Europa, care a depașit pragul de un milion de cazuri confirmate de COVID-19. Vineri, in Hexagon… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

