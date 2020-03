Stiri pe aceeasi tema

- Niciun strain nu va mai intra in spațiul comunitar fara un motiv intemeiat. Decizia vine dupa ce 10 state comunitare au luat decizia unilaterala de a-și inchide total sau parțial frontierele.

- Comisia Europeana a propus luni 'restrictionarea' calatorilor 'non-esentiale' spre Uniunea Europeana pentru o perioada initiala de 30 de zile, in contextul in care Europa a devenit noul epicentru al pandemiei cu noul coronavirus, transmit AFP si Reuters.'Cu cat vor exista mai putine calatorii,…

- Premierul ungar Viktor Orban a evocat vineri in interviul sau saptamanal radiodifuzat o legatura intre imigratie si noul coronavirus, care ar fi fost "introdus de straini si care se propaga intre ei", noteaza AFP. El a avertizat, totodata, ca epidemia nu se va incheia in cateva saptamani, a consemnat…

- Margaret Harris, purtatoarea de cuvant a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), a facut un anunt ingrijorator, in cazul pandemiei mondiale de coronavirus.Purtatoarea de cuvant a OMS a declarat astazi pentru BBC Radio 4: „Nu cunoastem destule lucruri despre chimia acestui virus, populatia nu a fost…

- Ziarul Unirea Carmen Dolea, medic roman de la OMS: „In Romania nu se impune inchiderea școlilor din cauza coronavirusului” Carmen Dolea, medic roman de la OMS: „In Romania nu se impune inchiderea școlilor din cauza coronavirusului” In Romania, inchiderea unor instituții precum școlile din cauza coronavirusului,…

- Gripa sezoniera face 60.000 de morti pe an in Europa, iar cetatenii europeni nu ar trebui sa se opuna vaccinarii, a declarat miercuri, directorul Organizației Mondiale a Samatații pentru Europa, Hans Kluge, in cadrul unei conferinte de presa la Roma.

- Romania trebuie sa ia masuri urgente și sa se gandeasca inclusiv la inchiderea granițelor pentru a preveni apariția cazurilor de coronavirus, dupa ce virusul a ajuns in Europa și a bagat in carantina 10 orașe din Italia, țara in care s-au inregistrat și decese din cauza coronavirusului, a transmis…

- Nu toate cazurile de coronavirus inregistrate in Italia par sa aiba o istorie clara epidemiologica, respectiv o legatura cu calatoriile in China sau cu persoanele deja bolnave, spune directorul pentru Europa al Organizației Mondiale a Sanatații, Hans Kluge.„Ceea ce ingrijoreaza in situația…