Avertisment OMS: ”Efectele pandemiei se vor resimți în deceniile care vor urma” Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), reunita sambata la Geneva, Elveția, a avertizat ca pandemia de coronavirus va fi ”foarte lunga”, scrie AFP, citata de News.ro. Comitetul de urgenta al organizatiei, reunit de vineri pentru a patra oara sa reevalueze pandemia”, a subliniat ca durata sa va fi cu siguranta foarte lunga", a indicat OMS. intr-un comunicat. ”O criza sanitara precum coronavirusul, una pe un secol””Aceasta pandemie este o criza sanitara asa cum nu vedem decat una pe secol si efectele sale se vor resimti in deceniile care vor veni”, a intarit directorul general al OMS, Tedros Adhanom… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

