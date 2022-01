În România au fost produse, în 2021, 40.803 autoturisme

În decembrie 2021, au fost produse in Romania un numar de 40.803 autoturisme. Dintre acestea 23.421 unitati au fost produse in uzina DACIA de la Mioveni si 17.382 unitati au fost produse de uzina FORD de la Craiova. Productia de autoturisme in Romania in 2021 se situeaza la un volum… [citeste mai departe]