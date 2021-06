Avertisment OMS: Ar putea apărea „o constelație de mutații, în care vaccinurile își vor pierde eficiența” In viitor, ar putea aparea „o constelație de mutații, in care vaccinurile iși vor pierde eficiența”, atrage atenția Maria Van Kerkhove, un epidemiolog al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS). Dupa mai bine de un an de la izbucnirea pandemiei de COVID-19, virusul SARS-CoV-2 a imbolnavit zeci de milioane de oameni, dintre care peste 2 milioane au decedat. Pe masura ce s-a adaptat la organismele umane, a suferit mai multe mutații, unele dintre ele mai contagioase și mai agresive. Chiar daca vaccinurile impotriva COVID-19 fac momentan fața tulpinilor nou aparute, in viitor serurile ar putea deveni… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

