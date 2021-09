Infractorii cibernetici ofera certificate false de vaccinare contra unei sume de bani, pe Telegram, atrage atenția Karspersky, anunța Mediafax.

Noile reglementari impuse in contextul pandemiei COVID-19 le ofera atacatorilor cibernetici noi oportunitați de a obține venituri financiare, dar și de a fura datele personale ale utilizatorilor. Avand in vedere faptul ca certificatul verde de vaccinare a devenit obligatoriu in mai multe orașe din Romania, experții Karspersky au descoperit ca infractorii cibernetici ofera astfel de documente false de vaccinare contra unei sume de bani.

Aceasta…