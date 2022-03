Stiri pe aceeasi tema

- NATO se asteapta ca luptele si criza umanitara din Ucraina sa se intensifice in urmatoarele zile, la peste doua saptamani de la inceputul invaziei ruse in Ucraina la 24 februarie, relateaza DPA. ‘Vedem cu groaza numarul tot mai mare de victime civile si distrugerile necugetate comise de fortele ruse.…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca Rusia ar putea folosi arme chimice in urma invaziei sale in Ucraina și ca o astfel de acțiune ar fi o crima de razboi, potrivit unui interviu acordat ziarului german Welt am Sonntag, preluat de R

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a declarat pentru BBC ca este convins ca Ucraina poate câstiga razboiul cu Rusia. El nu a putut spune cât va dura conflictul, dar a insistat ca înfrângerea Ucrainei nu este inevitabila. Blinken a laudat "rezilienta…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, l-a acuzat marti pe presedintele rus Vladimir Putin ca a incalcat pacea in Europa si a cerut Rusiei sa inceteze imediat razboiul din Ucraina, transmit Reuters si AFP. Stoltenberg a vizitat impreuna cu presedintele polonez Andrzej Duda baza aeriana de la…

- Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a declarat vineri, ca Rusia a distrus pacea pe continentul european, afirmatiile fiind facute inaintea summitului de urgenta NATO, pentru a discuta despre invazia Rusiei in Ucraina, ultimele evolutii ale operatiunilor militare din cadrul conflictului, precum…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, se declara „convins” ca presedintele rus Vladimir Putin incearca sa rastoarne guvernul ucrainean, relateaza DPA. Blinken a declarat joi la ABC TV ca planul Rusiei a fost de a pune capitala Kiev in pericol. „Sa ia cu asalt capitala, sa atace alte mari orase”,…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a spus ca "pacea nu poate fi considerata un lucru de la sine inteles" si a avertizat ca presedintele rus Vladimir Putin "va primi doar mai mult NATO" la granitele sale pe fondul agresiunii impotriva Ucrainei, relateaza The Guardian. Intr-un discurs la Conferinta…

- Oficialii militari si de informatii din SUA considera ca Rusia intentioneaza sa organizeze luna aceasta un mare exercitiu cu arme nucleare, ca avertisment pentru NATO de a nu interveni daca presedintele Vladimir Putin decide sa invadeze Ucraina.