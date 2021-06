Pamantul reține o cantitate de caldura fara precedent, in condițiile in care dezechilibrul energetic s-a dublat intr-un mod alarmant din 2005 pana in 2019, se arata intr-un studiu realizat de NASA in colaborare cu Administrația Naționala Oceanica și Atmosferica (NOOA), relateaza The Guardian. Dezechilibrul energetic reprezinta diferența dintre cantitatea de radiații solare captate de Pamant și cantitatea de radiație termica emanata in spațiu. ”Planeta primește atat de multa energie incat se incalzește”, a anunțat NASA intr-un comunicat despre acest studiu. Cercetatorii arata ca vor avea loc schimbari…