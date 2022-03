Lalelele din Amsterdam, în culorile Ucrainei

Primăria din Amsterdam, orașul lalelelor și capitala Olandei, a plantat, în centrul orașului, lalele galbene și albastre, în culorile drapelului Ucrainei. Foto: puterea.ro