Avertisment meteo: Se anunță ninsori în majoritatea regiunilor din țară Ne vom mai bucura de ninsori pana vineri. ANM a emis o informare de ninsori moderate cantitativ si intensificari ale vantului in zona montana inalta. La munte zapada se va depune intr-un strat ce va ajunge chiar și la 15-20 de centimetri. Informarea meteorologilor este valabila pana vineri dimineata. Va ninge in regiunile vestice, nordice si centrale, de miercuri, de la ora 10.00, pana vineri dimineața. ”In zona de munte, prin acumulare, se vor inregistra cantitati de 15…20 l/mp si se va depune strat nou de zapada, pe alocuri consistent. In zona montana inalta, cu precadere a Carpatilor Meridionali,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

