Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis miercuri o informare meteo de instabilitate atmosferica, valabila pana joi seara in cea mai mare parte a tarii. Se anunța ploi torențiale, vant și grindina.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, inca de ieri, o atentionare tip Cod Galben, valabila astazi, intre orele 10:00 si 23:00. Conform prognozei specialistilor "vor fi intensificari ale vantului cu viteze de 55...65 km h si temporar 70...85 km h, trecator cu aspect de vijelie, pe parcursul…

- Vremea se strica in toata tara incepand de duminica dupa-amiaza. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a emis o alerta de instabilitate atmosferica. Sudul tarii va fi cel mai afectat de ploi si vant puternic.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica o informare meteorologica. Potrivit meteorologilor, vremea va fi instabila, se vor manifesta descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si posibil grindina. Astfel, in intervalul 08 martie, ora 16.00 ndash; 10 martie, ora…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri dimineata, o avertizare Cod portocaliu de viscol, valabila in zona de munte a judetelor... The post Avertisment de ultima ora! Cod portocaliu vant, in vestul tarii: rafale de 140 kilometri pe ora appeared first on Renasterea banateana .

- Cea mai rece va fi noaptea de sambata spre duminica, atunci cand in depresiuni se vor inregistra chiar și -20 de grade. Vestea buna este ca vremea se mai incalzește la inceputul saptamanii urmatoare. Avertizari de vreme severa de la ANM ANM a actualizat, joi, avertizarea Cod portocaliu de vant puternic…

- Doua trenuri Regio vor fi anulate miercuri si alte 15 in cursul zilei de joi, in sudul si sud-estul tarii, in urma avertizarilor de Cod rosu emise de Administratia Nationala de Meteorologie, informeaza CFR Calatori. "Ca urmare a avertizarilor de Cod rosu emise de Administratia Nationala de Meteorologie…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o atentionare Cod galben de intensificari ale vantului si precipitatii in 27 de judete, in special in zona montana inalta. The post Vestul țarii, sub atenționare cod galben de vreme rea. Ce ne așteapta in urmatoarele ore? appeared first on Renasterea…