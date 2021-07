AVERTISMENT METEO -Ploi abundente așteptate în unele zone din Maramureș Ploi de mai Mai sunt cateva ore și zona de munte a Maramureșului va intra sub incidența unui cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata. Codul galben va intra in vigoare la ora 15.00 și va expira maine dimineața, ora 06.00. Potrivit meteorologilor, in aceasta seara și pe timpul nopții, in zona Carpaților Orientali, nordul Moldovei, apoi și in Banat și local in Oltenia, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin averse torențiale, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii și, pe alocuri, grindina. In intervale scurte de timp… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

