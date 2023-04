Stiri pe aceeasi tema

- Lumea ar putea depasi, in 2023 sau 2024, actualul record de temperatura medie, din cauza schimbarilor climatice, dar si a revenirii fenomenului meteorologic El Nino, spun oamenii de stiinta din domeniul climei, relateaza Reuters.Modelele climatice sugereaza ca, dupa trei ani de fenomen meteorologic…

- Caricaturistul american premiat Al Jaffee, renumit pentru activitatea sa la revista de satira Mad, a incetat din viata la varsta de 102 ani, relateaza marti BBC.Jaffee, care a continuat sa lucreze pana in urma cu trei ani, a stabilit un record mondial Guinness pentru cariera sa de 77 de ani, conform…

- Oamenii de stiinta din cadrul unei expeditii stiintifice japonezo-australiene au capturat si au filmat pentru prima data pesti la o adancime de peste 8 kilometri sub suprafata oceanului, informeaza Reuters.

- Exporturile de titei din SUA catre Europa au atins in martie un record de 2,1 milioane de barili pe zi, in medie, stimulate de reduceri mari la nivelul de referinta global si de cererea mai slaba de petrol din partea rafinariilor din SUA, transmite Reuters.Exporturile record catre Europa si China…

- Dupa temperaturi de primavara, vremea se racește, de duminica seara, in mai multe zone din țara, a anunțat meteorologul Mihai Timu. Sursa articolului: Vremea extremelor: Temperaturi de primavara și ninsori, la final de februarie Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Probabilitatea de precipitatii este mai mare in prima saptamana, arata prognoza pe urmatoarele doua saptamani transmisa luni de Administratia Nationala de Meteorologie. Sursa articolului: Prognoza pentru urmatoarele 2 saptamani. Temperaturi oscilante pana pe 6 februarie, apoi se incalzeste Credit autor:…